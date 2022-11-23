Воздушную тревогу объявили в Киеве

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В украинской столице объявили воздушную тревогу. Об этом в среду, 23 ноября, сообщили в киевской администрации.

Жителей города призвали последовать в укрытия гражданской защиты, передает РИА Новости.

Массовые удары по энергетической инфраструктуре на Украине начались с 10 октября, когда российский президент Владимир Путин провел оперативное совещание с Совбезом РФ после теракта на Крымском мосту. Глава государства призвал не оставлять без ответа этот инцидент.

18 ноября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что массированные ракетные удары со стороны России привели к выводу из строя почти 50 процентов энергетической системы республики.

Президент страны Владимир Зеленский заявил, что в результате ракетных ударов почти десять миллионов жителей республики остались без электричества.

Он призвал жителей страны сократить потребление электроэнергии. Украинский лидер подтвердил, что крайне сложная ситуация с электричеством складывается в Киеве и регионе. Помимо этого, серьезно пострадали Сумская, Одесская, Тернопольская, Винницкая и Черкасская области.

Мэр украинской столицы Виталий Кличко допустил, что часть населения Киева может быть эвакуирована зимой, если ситуация с электроснабжением в стране ухудшится.