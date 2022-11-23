NDP: Зеленский совершил две серьезные ошибки в отношениях с Польшей

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Украинское правительство во главе своим президентом Владимиром Зеленским допустило две серьезные ошибки в отношениях с Польшей. Об этом заявил в колонке для портала Niezależny Dziennik Polityczny Рышард Чарнецкий.

В качестве первой ошибки обозреватель отметил попытки свалить вину за падение ракет на территории польского государства на Россию.

— «Уход в отказ», даже несмотря на максимально полные разведданные американцев, упрямое нежелание оставить свои более чем несостоятельные тезисы о том, что это сделали русские, — все это должно было вызвать отвращение и чувство разочарования польской стороны, — написал он.

Помимо этого, Чарнецкий назвал отрицательным решение назначить экс-посла в Германии Алексея Мельника на пост замминистра иностранных дел Украины. По его словам, дипломат релятивизировал преступления против поляков и евреев со стороны украинских шовинистов во время Второй мировой войны.

В ночь на 16 ноября на территорию Польши упала ракета. Жертвами инцидента стали два человека. По сообщениям МИД республики, снаряд был российского производства. Позже стало известно, что упавший в Польше снаряд был выпущен ВСУ.

После президент Польши Анджей Дуда заявил, что противовоздушная оборона (ПВО) Польши не имела возможности сбить упавшую на территорию польского населенного пункта Пшеводув украинскую ракету. Глава страны отметил, что ни одно государство не обладает такими возможностями системы обороны, которые могли бы защитить всю территорию страны, «особенно на таком небольшом расстоянии от границы», при условии, что там не находятся «стратегические объекты».