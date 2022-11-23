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«Дети помогают»: экс-депутат Рашкин рассказал, как живет на одну пенсию

Евгений Белоусов
Общество
«Дети помогают»: экс-депутат Рашкин рассказал, как живет на одну пенсию
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Бывший депутат Госдумы Валерий Рашкин, лишившийся депутатского мандата весной после скандала с незаконной охотой на лося, рассказал, как живет на одну пенсию.

— Я гражданин РФ, у меня пенсия 19 700 рублей. На это и живу. У меня есть дети, два сына, помогают, — заявил он.

По словам экс-депутата, он живет вместе с супругой, которая также получает пенсию. Сейчас это единственный их источник доходов. Кроме того, живет Рашкин с женой в квартире сына, так как своей недвижимости в Москве у него нет, передает Daily Storm.

Госдума на пленарном заседании в среду, 25 мая, приняла постановление о досрочном прекращении депутатских полномочий Валерия Рашкина.

Также 22 апреля суд назначил наказание в виде условного срока экс-депутату за незаконную охоту. По данным ведомства, Калининский районный суд Саратовской области огласил приговор по делу о незаконной охоте.

Рашкин признан виновным, ему назначено три года лишения свободы условно. В октябре 2021 года МВД возбудило уголовное дело о незаконной охоте. Впоследствии дело передали в Следственный комитет.

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