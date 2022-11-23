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«Гнусный монстр»: британцы обрушились с критикой на Зеленского

Евгений Белоусов
В мире
«Гнусный монстр»: британцы обрушились с критикой на Зеленского
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил недавно о создании на территории страны четырех тысяч «пунктов несокрушимости» для поддержки жителей. Однако это вызвало шквал критики в адрес украинского лидера со стороны читателей британского издания Daily Express.

— Будь я украинцем, то лучше бы попытал удачу на холоде, чем доверился этому гнусному монстру, который использует людей в качестве живых щитов, казнит пленных и бомбит Польшу ради втягивания НАТО в этот конфликт, — категорично заявил один из читателей.

Многие комментаторы посчитали, что Киев разместит в таких пунктах ракетные установки, чтобы прикрываться мирным населением как «живым щитом». Читатели издания также усомнились в благоустройстве пунктов.

Так, один из комментаторов иронично спросил, тепло ли самому Зеленскому в бункере, пока простые украинцы будут ютиться в таких пунктах. Другой читатель предложил украинскому лидеру разместить соотечественников в одном из своих особняков на Карибских островах и Майами.

16 ноября глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что ближайшие несколько дней станут тяжелыми для энергосистемы страны.

18 ноября украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что массированные российские ракетные удары привели к выводу из строя почти половины энергетической системы Украины.

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