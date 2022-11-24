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Приметы и советы

Собчак резко ответила Моргенштерну, оскорбившему Бузову

Юлия Курганова
Общество
Собчак резко ответила Моргенштерну, оскорбившему Бузову
Фото: roscongress / Максим Григорьев

Недавно на вопрос журналистов о рэпера Моргенштерне (признан на территории РФ физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента) певица Ольга Бузова сказала, что не общается с теми, кто предал родину. Артист был сильно удивлен высказыванием звезды и прокомментировал его в социальных сетях.

Рэпер обвинил телеведущую в лицемерии. По его словам, совсем недавно та обнималась с ним в аэропорту, как настоящая подруга, а теперь осыпает оскорблениями.

— Как же я за пару месяцев предателем-то стал, — удивился Моргенштерн.

Пост артиста тут же прокомментировала журналистка Ксения Собчак. Она напомнила рэперу, что и он поступал также.

— Так ты тоже меня после интервью благодарил и хвалил, а теперь «сука», — написала телеведущая в Telegram-канале «Кровавая барыня».

В октябре Моргенштерн назвал журналистку чуть ли не главной причиной своего изгнания из страны и заявил, что она манипулирует людьми. Ведь именно в программе «Осторожно: Собчак» музыкант неосторожно высказался относительно празднования Дня Победы. Его слова вызвали волну возмущения у общественности. Вскоре в отношении артиста возбудили дело о пропаганде запрещенных средств.

После бегства из России многие звезды шоу-бизнеса начали зарабатывать намного меньше. Так, доходы певицы Земфиры упали двукратно, а рэпер Моргенштерн теперь может довольствоваться только третью от своего заработка на родине.

Знаменитости предательство Ольга Бузова Моргенштерн Ксения Собчак
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