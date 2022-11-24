Польский депутат раскритиковал назначение Мельника на пост замглавы МИД Украины

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Польские власти должны ответить на назначение дипломата Андрея Мельника заместителем главы МИД Украины. Такое мнение высказал вице-спикер сейма страны, депутат от Польской крестьянской партии Петр Згожельский.

— Выдвижение Мельника на должность заместителя министра иностранных дел Украины — это удар по сердцу волынских семей, это пощечина всем полякам, — заявил он в эфире телеканала TVP1.

Польский депутат напомнил, что украинский дипломат приравнял действия бандеровцев во время Волынской резни к преступлениям самих поляков, что является «скандалом». Он указал, что польские власти в данной ситуации должны официально охарактеризовать назначение Мельника как «провокацию», потребовать «возобновления эксгумации» жертв Волынской резни и «прекращения таких провокаций».

— Мы хотим вернуться к польско-украинским отношениям, которые основаны на правде, а не на идеологии, — подчеркнул вице-спикер сейма.

21 ноября сообщалось, что пользователи Twitter высказали свое недовольство замминистру иностранных дел Украины Андрею Мельнику, который призвал канцлера Германии Олафа Шольца поставить ультиматум президенту России Владимиру Путину для завершения спецоперации.