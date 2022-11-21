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В Сети раскритиковали слова замглавы МИД Украины о Путине

Араз Салехов
В мире
В Сети раскритиковали слова замглавы МИД Украины о Путине
Фото: Администрация президента РФ

Пользователи Twitter высказали свое недовольство замминистру иностранных дел Украины Андрею Мельнику, который призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца поставить ультиматум Владимиру Путину для завершения спецоперации.

— Объясните мне, пожалуйста, о каком ультиматуме идет речь? Ультиматум нужно предъявить Зеленскому, чтобы он наконец-то сел за стол переговоров. У меня есть подозрения, что Киев пытается стравить Россию и НАТО, — отметил комментатор.

Другой комментатор не понимает, чего сделал сам Мельник, чтобы предотвратить эскалацию. По его мнению, «Киев умеет разворовывать деньги», сообщает РИА Новости.

Помимо этого, в статье газеты The Guardian британцы обрушились с критикой на президента Франции Эммануэля Макрона. Напомним, что французский лидер обвинил Россию в подпитке антифранцузской пропаганды в Африке.

Также жители Британии раскритиковали встречу премьер-министра Великобритании Риши Сунака с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. По мнению многих комментаторов, правительство Сунака и офис Зеленского участвуют в крупной финансовой махинации, присваивая себе деньги британских налогоплательщиков, выделяемые на «помощь» Киеву.

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