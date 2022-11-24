В аэропорту Благовещенска госпитализировали пассажира совершившего экстренную посадку самолета

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Медики госпитализировали пассажира, из-за которого в аэропорту Благовещенска экстренно посадили воздушное судно авиакомпании S7, вылетевшее в четверг, 24 ноября, из Владивостока в Новосибирск. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

— Рейс приземлился в 11:21 по местному времени. Пассажира встретили врачи и доставили в медучреждение, — сообщили в воздушной гавани.

Уточняется, что борт готовится продолжить полет далее по маршруту, сообщает ТАСС.

12 ноября самолет SSJ100, летящий из Тель-Авива в Москву, из-за тумана совершил посадку в Махачкале. Лайнер авиакомпании Red Wings должен был произвести плановую техническую посадку в Минеральных Водах для смены экипажа и дозаправки, но из-за плохой видимости и погодных условий борт приземлился в Махачкале.

Ранее в ноябре самолет компании «Ютэйр», следовавший из Грозного в Москву, подал сигнал бедствия и экстренно сел в Махачкале.