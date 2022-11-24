Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В аэропорту Благовещенска госпитализировали пассажира совершившего экстренную посадку самолета

Юлия Курганова
Происшествия
В аэропорту Благовещенска госпитализировали пассажира совершившего экстренную посадку самолета
Фото: depositphotos

Медики госпитализировали пассажира, из-за которого в аэропорту Благовещенска экстренно посадили воздушное судно авиакомпании S7, вылетевшее в четверг, 24 ноября, из Владивостока в Новосибирск. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

— Рейс приземлился в 11:21 по местному времени. Пассажира встретили врачи и доставили в медучреждение, — сообщили в воздушной гавани.

Уточняется, что борт готовится продолжить полет далее по маршруту, сообщает ТАСС.

12 ноября самолет SSJ100, летящий из Тель-Авива в Москву, из-за тумана совершил посадку в Махачкале. Лайнер авиакомпании Red Wings должен был произвести плановую техническую посадку в Минеральных Водах для смены экипажа и дозаправки, но из-за плохой видимости и погодных условий борт приземлился в Махачкале.

Ранее в ноябре самолет компании «Ютэйр», следовавший из Грозного в Москву, подал сигнал бедствия и экстренно сел в Махачкале.

Врачи Пассажиры Владивосток Новосибирск Госпитализация
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Слово о Русском Севере

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Фермеры поставят товары напрямую

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русская нефть в санкционном решете

Дмитрий Захаров
Дмитрий Захаров

Строим удобные маршруты

Иван Кудря
Иван Кудря

Длинные руки, но скудный ум

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Пока мы молчим, другие говорят

Инна Леонова
Инна Леонова

Транспортная сеть работает исправно

Все мнения