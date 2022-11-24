Депутат Европарламента Мариани раскритиковал резолюцию о России

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Приняв резолюцию, которая признает РФ «государством-спонсором терроризма», Европейский парламент подталкивает Европу к войне с Россией вместо того, чтобы способствовать мирному решению конфликта. Такое мнение высказал евродепутат от Франции Тьерри Мариани.

— Евросоюз исчерпал все средства в данном конфликте. После восьми месяцев конфликта мы обсуждаем уже девятый пакет антироссийских санкций. И некоторые решили навесить на Россию позорную санкцию, которую мы не решались применять ни к «Талибану»* в Афганистане, ни к исламистским группировкам в Сахеле. Что нам остается после того, как все санкции против Москвы исчерпаны? Остается война, — заявил он в видеообращении, которое разместил в соцсети Twitter.

Евродепутат отметил, что только 5 из 27 стран Евросоюза приняли такое решение, а Европарламент навязывает странам Европы внешнюю политику, которой они не хотят придерживаться, передает РИА Новости.

— В интересах Франции — положить конец конфликту на Украине. В интересах России и Украины и их народов — как можно скорее прийти к мирным переговорам, чтобы закончить конфликт. Противоестественно то, что ЕС вносит вклад в эскалацию конфликта, вместо того, чтобы искать мира, — подчеркнул Мариани.

Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что принятый в Евросоюзе документ о признании РФ спонсором терроризма не имеет юридической силы. Но страны Европы могут им руководствоваться при принятии решений о новых санкциях.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.