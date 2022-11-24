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RTE Radio: Украинские беженцы пожаловались на выселение из отеля в Дублине

Юлия Курганова
В мире
RTE Radio: Украинские беженцы пожаловались на выселение из отеля в Дублине
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Беженцы с Украины пожаловались на выселение из гостиницы в ирландской столице Дублине, где они жили с мая.

Почти 200 беженцев проживают в отеле в пригороде Дублина Клондалкине, на прошлой неделе их известили о том, что с 28 ноября их переселят в пока что неизвестное место. Случившееся вызвало у украинцев «шок».

Одна из проживающих в отеле украинок сказала, что они хотят остаться в этой гостинице.

— Мы были подавлены, растеряны и удручены. Дети будут подавлены, — заявила она в эфире RTE Radio 1.

По ее словам, что еще один отрицательный момент связан с тем, что половина из проживающих в гостинице украинцев нашла работу в этом районе, в случае отселения они лишатся ее.

При этом местный Департамент по делам интеграции сообщил, что «из-за беспрецедентного спроса на жилье им нужно организовать перемещения там, где это необходимо».

24 ноября сообщалось, что ФРГ из-за ситуации с беженцами находится в «чрезвычайно стрессовой ситуации». Такое мнение высказала министр юстиции федеральной земли Баден-Вюртемберг Марион Гентгес.

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