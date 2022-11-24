Врач рассказала, почему россияне любят заниматься самолечением

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Россияне занимаются самолечением, а не ходят к врачам, в том числе из-за свободной продажи лекарств в России. Такое мнение высказала заместитель главного врача онлайн-сервиса по управлению здоровьем Елена Зяблова.

Также эксперт отметила, что многие люди не хотят тратить время на посещение поликлиники. Зачастую посещение врачей ассоциируется с долгим ожиданием приема в очереди и долгой дорогой до больницы.

Кроме того, часть россиян не доверяют медикам. Кто-то сам столкнулся с негативным опытом, а кого-то смутили истории в СМИ о конфликтах с врачами.

Зяблова добавила, что большинство лекарств в России находится в свободной продаже, для их приобретения не нужен рецепт. Поэтому люди покупают медикаменты на свое усмотрение или по рекомендации знакомых, передает Life.ru.

Инфекционист Маргарита Провоторова предостерегла от самолечения, так как самостоятельным назначением препаратов можно только навредить организму. Яркий пример — прием антибиотиков при вирусных заболеваниях, передает ФАН.

Повторное заражение коронавирусом может говорить о проблемах с иммунитетом. При этом каждое следующее заболевание наносит организму сильный вред. Такое мнение высказали врачи, опрошенные «Вечерней Москвой».