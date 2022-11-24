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Лукашенко предрек полное уничтожение Украины в случае отказа от переговоров

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Лукашенко предрек полное уничтожение Украины в случае отказа от переговоров
Фото: president.gov.by

Украина будет полностью уничтожена, если Киев не начнет мирные переговоры, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг, 24 ноября.

— Все в руках Украины. Нет, не потому, что я хочу спихнуть эту тему на (президента Украины Владимира — прим. «ВМ») Зеленского или Украину. <...> Если они не хотят гибели людей, притом в огромном количестве, если они не хотят тяжело, сложно, трудно — надо остановиться, это прекратить. Потому что дальше будет полное уничтожение Украины, — сказал Лукашенко на полях саммита ОДКБ в Ереване.

По его словам, текущую ситуацию еще можно «загладить». В пример белорусский лидер привел Вторую Мировую войну, во время которой погибло 30 миллионов человек. Лукашенко подчеркнул, что сейчас о том времени никто не вспоминает, за исключением Минска и Москвы, передает Telegram-канал «Пул первого».

Президент Белоруссии на заседании ОДКБ также призвал остановить кровопролитие на Украине и начать мирные переговоры. Он сравнил события на Украине с торнадо, который затягивает в свою воронку все большее число стран и создает новые проблемы.

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