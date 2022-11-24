Власти Украины: В стране работает меньше половины станций сотовой связи

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На Украине работает меньше половины станций сотовой связи. Об этом в четверг, 24 ноября, сообщил представитель украинской Государственной службы специальной связи и защиты информации Владимир Кондрашов.

— По состоянию на 9 утра сегодня, 24 ноября, на Украине работает около 44 процентов базовых станций мобильных операторов от общего количества, — заявил он.

Хуже всего с сотовой связью, добавил Кондрашов, дела обстоят в Николаевской, Одесской, Кировоградской и Полтавской областях страны. В этих регионах работает всего от девяти до 16 процентов станций, передает РИА Новости.

23 ноября ВС РФ нанесли удары по объектам критической инфраструктуры Украины. На всей территории страны была объявлена воздушная тревога. По данным местных СМИ, Харьков, Хмельницкий, Николаев, Львов и подконтрольное ВСУ Запорожье частично остались без электроснабжения. Областной центр Волынской области — город Луцк — тоже был частично обесточен.

Также появилась информация о взрывах в Киеве. По словам мэра города Виталия Кличко, был уничтожен объект инфраструктуры, на левом берегу украинской столицы начались перебои с водоснабжением и электроэнергией.