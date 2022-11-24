Поезд с 400 пассажирами застрял в пути почти на сутки на Украине

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Более 400 пассажиров скоростного поезда Краматорск — Киев вынуждены были провести в пути почти сутки. Об этом в четверг, 24 ноября, сообщили в пресс-службе компании «Украинские железные дороги».

Согласно данным пресс-службы, поезд должен завершать рейс в одну сторону менее чем за семь часов. Компания заявила, что пассажиров застрявшего в пути поезда встретили на вокзале «горячим чаем и сэндвичами».

Сообщается также о серьезных задержках в графиках и других поездов на Украине, передает РИА Новости.

Накануне Вооруженные силы РФ нанесли удары по объектам критической инфраструктуры Украины. На всей территории страны была объявлена воздушная тревога. По данным местных СМИ, Харьков, Хмельницкий, Николаев, Львов и подконтрольное ВСУ Запорожье частично остались без электроснабжения. Областной центр Волынской области — город Луцк — тоже был частично обесточен.

Также появилась информация о взрывах в Киеве. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, был уничтожен объект инфраструктуры, на левом берегу украинской столицы начались перебои с водоснабжением и электроэнергией.