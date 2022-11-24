Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Поезд с 400 пассажирами застрял в пути почти на сутки на Украине

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Поезд с 400 пассажирами застрял в пути почти на сутки на Украине
Фото: depositphotos

Более 400 пассажиров скоростного поезда Краматорск — Киев вынуждены были провести в пути почти сутки. Об этом в четверг, 24 ноября, сообщили в пресс-службе компании «Украинские железные дороги».

Согласно данным пресс-службы, поезд должен завершать рейс в одну сторону менее чем за семь часов. Компания заявила, что пассажиров застрявшего в пути поезда встретили на вокзале «горячим чаем и сэндвичами».

Сообщается также о серьезных задержках в графиках и других поездов на Украине, передает РИА Новости.

Накануне Вооруженные силы РФ нанесли удары по объектам критической инфраструктуры Украины. На всей территории страны была объявлена воздушная тревога. По данным местных СМИ, Харьков, Хмельницкий, Николаев, Львов и подконтрольное ВСУ Запорожье частично остались без электроснабжения. Областной центр Волынской области — город Луцк — тоже был частично обесточен.

Также появилась информация о взрывах в Киеве. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, был уничтожен объект инфраструктуры, на левом берегу украинской столицы начались перебои с водоснабжением и электроэнергией.

Происшествия Украина Поезда
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Испуганных «патриотов» завербует ЦРУ

Сергей Миронов
Сергей Миронов

Налаживаем рабочие процессы

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прославиться проще скандалами

Андрей Миронов
Андрей Миронов

Наступает новая эпоха отечественных авто

Екатерина Рокотова
Екатерина Рокотова

Столицу Поволжья Гагарин покорял

Фекла Толстая
Фекла Толстая

Наследие Толстого обретет новый вид

Наталья Кутайсова
Наталья Кутайсова

Любим наблюдать цветение сакуры

Все мнения