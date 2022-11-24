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Суд арестовал на два месяца бывшего замглавы управления МВД Москвы Тахтаулова

Александр Афонин
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Суд арестовал на два месяца бывшего замглавы управления МВД Москвы Тахтаулова
Фото: Unsplash

Суд отправил в СИЗО на два месяца бывшего заместителя начальника управления по вопросам миграции МВД Москвы Дмитрия Тахтаулова по обвинению в организации незаконной миграции. Об этом «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь Басманного районного суда в четверг, 24 ноября.

По словам собеседника «ВМ», Тахтаулова обвиняют по статье «Организация незаконной миграции». Под стражей он пробудет до 22 января 2023 года. Вместе с ним по делу проходят два предпринимателя — Андрей Школьников и Виталий Абрамов. В ближайшее время суд также изберет им меру пресечения.

До этого сообщалось, что суд отправил замглавы управления МВД Москвы Вячеслава Фокина в СИЗО по обвинению в организации незаконной миграции. Под стражей он также пробудет до 22 января 2023 года.

Инцидент, о котором идет речь, произошел год назад. Тогда сотрудники управления по вопросам миграции получили от бизнесменов просьбы о въезде иностранных граждан с ложными данными о целях приезда. По данным следствия, сотрудники ведомства воспользовались своим положением и организовали оформление приглашений на въезд для мигрантов.

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