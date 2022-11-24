Путин удивил Грефа деталью о написании Лермонтовым стихотворения «Парус»

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» обсудил с главой Сбербанка Германом Грефом картины, нарисованные нейросетью на основе известных произведений. Так, на одной из картин был изображен парусник.

— Здесь не парус, здесь парусник. А где написано, знаешь? Стихотворение (Михаила Лермонтова «Парус» — прим. «ВМ») где написано? Географически, — озадачил Грефа президент.

В ответ глава Сбербанка сказал, что не знает. После недолгих раздумий он предположил, что стихотворение Лермонтов мог написать на Кавказе. Однако Путин тут же поправил его, объяснив, что «Парус» поэт написал в Санкт-Петербурге, когда стоял на берегу моря. Греф признался, что ему стыдно не знать такой факт, передает РИА Новости.

Российский президент принимает участие в международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта». В рамках мероприятия глава государства планировал выступить перед гостями и участниками конференции. Кроме того, в программе намечена дискуссия с молодыми учеными в области искусственного интеллекта и машинного обучения с участием Владимира Путина.

В ходе конференции он попросил мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева поделиться с другими регионами страны опытом по внедрению искусственного интеллекта.