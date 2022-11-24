Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Путин удивил Грефа деталью о написании Лермонтовым стихотворения «Парус»

Евгений Белоусов
Общество
Путин удивил Грефа деталью о написании Лермонтовым стихотворения «Парус»
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» обсудил с главой Сбербанка Германом Грефом картины, нарисованные нейросетью на основе известных произведений. Так, на одной из картин был изображен парусник.

— Здесь не парус, здесь парусник. А где написано, знаешь? Стихотворение (Михаила Лермонтова «Парус» — прим. «ВМ») где написано? Географически, — озадачил Грефа президент.

В ответ глава Сбербанка сказал, что не знает. После недолгих раздумий он предположил, что стихотворение Лермонтов мог написать на Кавказе. Однако Путин тут же поправил его, объяснив, что «Парус» поэт написал в Санкт-Петербурге, когда стоял на берегу моря. Греф признался, что ему стыдно не знать такой факт, передает РИА Новости.

Российский президент принимает участие в международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта». В рамках мероприятия глава государства планировал выступить перед гостями и участниками конференции. Кроме того, в программе намечена дискуссия с молодыми учеными в области искусственного интеллекта и машинного обучения с участием Владимира Путина.

В ходе конференции он попросил мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева поделиться с другими регионами страны опытом по внедрению искусственного интеллекта.

Герман Греф Михаил Лермонтов нейросеть Владимир Путин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Испуганных «патриотов» завербует ЦРУ

Сергей Миронов
Сергей Миронов

Налаживаем рабочие процессы

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прославиться проще скандалами

Андрей Миронов
Андрей Миронов

Наступает новая эпоха отечественных авто

Екатерина Рокотова
Екатерина Рокотова

Столицу Поволжья Гагарин покорял

Фекла Толстая
Фекла Толстая

Наследие Толстого обретет новый вид

Наталья Кутайсова
Наталья Кутайсова

Любим наблюдать цветение сакуры

Все мнения