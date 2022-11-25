Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Аналитик посоветовала открывать накопительные счета и вклады на год

Ирина Игнатенко
Финансы
Аналитик посоветовала открывать накопительные счета и вклады на год
Фото: Depositphotos

Банки вынуждены повышать ставки по депозитам и счетам, чтобы удержать вкладчиков. Однако существенного роста ставок по этим сберегательным инструментам не ожидается. Об этом рассказала аналитик банковских рейтингов Национального рейтингового агентства (НРА) Наталия Богомолова.

По словам эксперта, сейчас стоит открывать накопительные счета. Они подразумевают мобильность распоряжения средствами, а их ставки сопоставимы с вкладами на 1, 3 и 6 месяцев. Также можно выбирать краткосрочные вклады до года.

Эксперт добавила, что россияне хотят быть более мобильными в вопросах распоряжения своими средствами, передает РИАМО.

Профессор Высшей школы экономики Евгений Коган сообщил, что «квази-долларовые» валюты или облигации в этих валютах, рублевые корпоративные облигации с доходностью более 12 процентов годовых могут спасти сбережения от инфляции, передает Nation news.

Инвестиционный стратег Александр Бахтин посоветовал не хранить сбережения в наличных. По его словам, инфляция быстро «съедает» покупательную способность наличных денег.

банковские вклады сбережения Деньги
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

И снова о речи и мышлении

Антон Крылов
Антон Крылов

Политика низких достижений

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пока еще есть время...

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Испуганных «патриотов» завербует ЦРУ

Андрей Миронов
Андрей Миронов

Наступает новая эпоха отечественных авто

Сергей Миронов
Сергей Миронов

Налаживаем рабочие процессы

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прославиться проще скандалами

Все мнения