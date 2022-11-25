Аналитик посоветовала открывать накопительные счета и вклады на год

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Банки вынуждены повышать ставки по депозитам и счетам, чтобы удержать вкладчиков. Однако существенного роста ставок по этим сберегательным инструментам не ожидается. Об этом рассказала аналитик банковских рейтингов Национального рейтингового агентства (НРА) Наталия Богомолова.

По словам эксперта, сейчас стоит открывать накопительные счета. Они подразумевают мобильность распоряжения средствами, а их ставки сопоставимы с вкладами на 1, 3 и 6 месяцев. Также можно выбирать краткосрочные вклады до года.

Эксперт добавила, что россияне хотят быть более мобильными в вопросах распоряжения своими средствами, передает РИАМО.

Профессор Высшей школы экономики Евгений Коган сообщил, что «квази-долларовые» валюты или облигации в этих валютах, рублевые корпоративные облигации с доходностью более 12 процентов годовых могут спасти сбережения от инфляции, передает Nation news.

Инвестиционный стратег Александр Бахтин посоветовал не хранить сбережения в наличных. По его словам, инфляция быстро «съедает» покупательную способность наличных денег.