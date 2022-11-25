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Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза 25 ноября

Евгений Белоусов
Политика
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза 25 ноября
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин проведет в пятницу, 25 ноября, оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Сегодня в графике у главы государства оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, — передает слова Пескова РИА Новости.

Официальный представитель Кремля также сообщил, что в планы российского президента пока не входит отдельная встреча с военными. Он добавил, что сообщит, если президент примет такое решение.

Накануне стало известно, что в этот же день Владимир Путин проведет встречу с матерями участников специальной военной операции на Украине. Мероприятие приурочено ко Дню матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября, отметили в Кремле.

На встрече с главой государства будут присутствовать матери российских солдат, которые либо находятся в зоне проведения спецоперации, либо проходят тактическую подготовку.

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