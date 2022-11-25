Путин в пятницу проведет рабочую встречу с Кадыровым

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Президент России Владимир Путин проведет в пятницу, 25 ноября, рабочую встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом заявил сам глава государства на встрече с матерями участников специальной военной операции на Украине.

— С Рамзаном Ахматовичем мы сейчас увидимся. У меня с ним рабочая встреча, — рассказал он.

Путин также пообещал одной из матерей лично передать Кадырову добрые слова в его адрес, передает официальный сайт Кремля.

Встреча президента России с матерями участников спецоперации проходит 25 ноября и приурочена ко Дню матери, который отмечается в стране в последнее воскресенье ноября. Путин сам признался, что эта встреча состоялась, поскольку он лично хотел услышать оценки и мнения.

На встрече президент также рассказал, что лично говорил с российскими бойцами из зоны проведения спецоперации по телефону.

Недавно Рамзан Кадыров показал новую партию бронемашин, которые подготовили к эксплуатации в зоне боевых действий. Глава республики лично осмотрел и протестировал новую технику. По его словам, из такого оружия «стрелять по врагу одно удовольствие».