Диетолог назвала ключевые признаки обезвоживания

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Усталость, раздражительность, плохая память и тусклая кожа могут быть признаками обезвоживания по утрам. Об этом заявила диетолог, нутрициолог Зоя Богданова.

— Зрение может начать резко портиться, потому что стекловидное тело в глазу на 90 процентов состоит из воды, — пояснила она.

Помимо этого, на обезвоживание могут указывать появление небольших жировых отложений на животе и беспричинное чувство голода. Сам же по себе питьевой режим, по словам Богдановой, необходимо соблюдать как в жару, так и в холод. Это позволит избежать обезвоживания, сообщает радио Sputnik.

До этого врач-терапевт Ирина Андреева рассказала, что сухость во рту и горле по утрам может быть признаком сахарного диабета. Помимо этого, на наличие такого заболевания указывают: неспецифическая усталость, сонливость, помутнение зрения, сексуальные трудности и плохое заживление мелких ран.

Диетолог Михаил Гинзбург в беседе с «Вечерней Москвой» развеял мифы о чудодейственном влиянии воды на похудение. По его словам, вода действительно способствует улучшению работы кишечника, но ее роль в процессе переваривания пищи и снижения веса сильно преувеличена.