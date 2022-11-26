Бирюков сообщил о завершении 30 процентов работ по капремонту корпуса Боткинской больницы

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

2-й Боткинский пр-д, 5 Карта всех событий

Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили 30 процентов работ по капитальному ремонту корпуса № 9 Боткинской больницы. Об этом в субботу, 26 ноября, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Приступили к замене систем электро- и водоснабжения, отопления, канализации, кондиционирования и вентиляции, так как они уже выработали свой ресурс, — рассказал он.

По слова заместителя столичного мэра, корпус является объектом культурного наследия, поэтому он также подлежит реставрации. Так, окна являются частью исторического облика корпуса. Их размеры и форма не изменятся, рамы сделают из твердых пород дерева.

На сегодняшний день специалистами комплекса уже завершены демонтажные работы и расчистка стен от старой штукатурки. Кроме того, на 80 процентов выполнено усиление конструкций здания, отремонтирована скатная крыша, проводятся замена плит перекрытий и обновление фасада.

Бирюков добавил, что завершить ремонтные работы в корпусе планируется летом 2023 года.

До этого руководитель Департамента здравоохранения города Москвы Алексей Сапсай рассказал, что строительство поликлиник по новому московскому стандарту активно ведется в столице. Все новые медучреждения будут оформлены в едином дизайне и оснащены самым современным оборудованием.

Специалисты в рамках столичной программы капремонта жилого фонда завершили работы по обновлению дома № 23, построенного в неоклассическом стиле на 4-й Парковой улице.