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Президент Украины Владимир Зеленский нацелен на столкновение России с США и силами Североатлантического альянса. Об этом в субботу, 26 ноября, заявил бывший сотрудник американской разведслужбы Филип Джиральди в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По словам эксперта, заявления украинского лидера после падения снаряда на территории польского населенного пункта Пшеводув указывают на это. Джиральди напомнил, что киевское правительство видит причастность Москвы к данному происшествию. Тем не менее подобные утверждения идут в разрез с имеющимися доказательствами.

Бывший офицер ЦРУ также добавил, что сомневаться в украинском происхождении ракеты не стоит, поскольку траектория ее полета отслеживалась. Таким образом, украинский президент хотел обратиться к руководству НАТО со словами о якобы нарушении пятой статьи устава военно-политического блока, а именно о нападении на члена альянса. Напомним, что соответствующий пункт устава предполагает вовлечение всех стран-участниц НАТО в конфликт.

В ночь на 16 ноября на территорию Польши упала ракета. Жертвами инцидента стали два человека. Как утверждал МИД республики, снаряд был российского производства. Позже стало известно, что упавший в Польше снаряд был выпущен украинскими военными.

«Вечерняя Москва» решила узнать, мог ли инцидент с упавшей ракетой в Польше быть намеренной провокацией. По словам военного эксперта Владимира Гундарова, падение снаряда представляет собой технический сбой, который был вызван некорректно работающей системой наведения украинской ПВО.