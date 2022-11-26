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Бывший офицер ЦРУ обвинил Зеленского в попытке столкнуть Россию и НАТО

Евгений Жуков
В мире
Бывший офицер ЦРУ обвинил Зеленского в попытке столкнуть Россию и НАТО
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский нацелен на столкновение России с США и силами Североатлантического альянса. Об этом в субботу, 26 ноября, заявил бывший сотрудник американской разведслужбы Филип Джиральди в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По словам эксперта, заявления украинского лидера после падения снаряда на территории польского населенного пункта Пшеводув указывают на это. Джиральди напомнил, что киевское правительство видит причастность Москвы к данному происшествию. Тем не менее подобные утверждения идут в разрез с имеющимися доказательствами.

Бывший офицер ЦРУ также добавил, что сомневаться в украинском происхождении ракеты не стоит, поскольку траектория ее полета отслеживалась. Таким образом, украинский президент хотел обратиться к руководству НАТО со словами о якобы нарушении пятой статьи устава военно-политического блока, а именно о нападении на члена альянса. Напомним, что соответствующий пункт устава предполагает вовлечение всех стран-участниц НАТО в конфликт.

В ночь на 16 ноября на территорию Польши упала ракета. Жертвами инцидента стали два человека. Как утверждал МИД республики, снаряд был российского производства. Позже стало известно, что упавший в Польше снаряд был выпущен украинскими военными.

«Вечерняя Москва» решила узнать, мог ли инцидент с упавшей ракетой в Польше быть намеренной провокацией. По словам военного эксперта Владимира Гундарова, падение снаряда представляет собой технический сбой, который был вызван некорректно работающей системой наведения украинской ПВО.

Украина ЦРУ Владимир Зеленский Россия США
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