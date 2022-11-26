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Астрологи рассказали, какие катаклизмы произойдут в мире в ближайшем будущем

Евгений Жуков
Общество
Астрологи рассказали, какие катаклизмы произойдут в мире в ближайшем будущем
Фото: pixabay.com

Астролог Светлана Драган рассказала, что в ближайшие годы природные катаклизмы заставят некоторую часть населения планеты покинуть привычное место жительства ради своего спасения.

По словам специалиста, подобные природные потрясения могут быть связаны с водной стихией, а также с глобальными климатическими изменениями в мире. При этом она добавила, что России не стоит опасаться. Напротив, она может стать той страной, которая примет спасающихся людей.

В свою очередь нумеролог Руслан Рашоев еще пять лет назад предвидел, что в 2022 году мир сильно изменится. Сегодня эксперт предостерегает человечество от серьезной опасности. Он считает, что глобальные катаклизмы произойдут на территории Соединенных Штатов, а Россия станет одной из самых безопасных точек на планете.

С мнением коллег согласилась астролог Вера Хубелашвили. Она поделилась мнением, что человечество вошло в ту эпоху, когда землетрясения, наводнения и тайфуны будут происходить на регулярной основе. В конечном итоге это приведет к огромной миграции людей, которая случится в ближайшие четверть века, передает канал «Россия 1».

До этого океанологи из Колорадо выдвинули предположение о возможном затоплении городов Америки из-за повышения уровня воды, вызванного быстрым таянием арктических льдов.

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