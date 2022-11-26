Полиция в Астане пресекла несанкционированный митинг с участием порядка 300 человек

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Сотрудники правоохранительных органов в Астане пресекли несанкционированный митинг с участием порядка 300 человек. Об этом в субботу, 26 ноября, заявили в пресс-службе Министерства внутренних дел Казахстана.

В соответствующем материале говорится, что в одном из ночных клубов города проходило мероприятие для молодежи. В роли организатора неправомерного митинга выступал предприниматель, привлекший около 300 молодых людей.

После чего мужчина стал сообщать собравшимся заведомо ложную информацию и призвал их к незаконному шествию для достижения своих личных целей, в результате чего на дорогах создавались препятствия для движения транспорта. На призывы сотрудников полиции прекратить несанкционированную акцию нарушители никак не реагировали.

В ведомстве также заявили, что для обеспечения безопасности горожан полиция была вынуждена принять меры по пресечению противоправных действий. При этом участники незаконного митинга оказывали сопротивление правоохранителям.

На данный момент все виновные лица установлены и доставлены в полицию, передает РИА Новости.

Напомним, что 22 ноября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев одержал победу на выборах главы государства, он набрал 81,31 процента голосов. Такие данные были представлены территориальными комиссиями областей и городов Алма-Ата, Астана и Шымкент, где явка на выборы составила 69,44 процента.

«Вечерняя Москва» решила разобраться, как действия Токаева влияют на Казахстан и какими могут быть отношения Москвы и Астаны после его победы на выборах. По словам политолога Юрия Светова, после переизбрания Токаева отношения России и Казахстана будут дружественными, но сложными.