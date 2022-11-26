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Минобороны: Попытки США взять под контроль патогены на Украине доказаны

Евгений Жуков
Общество
Минобороны: Попытки США взять под контроль патогены на Украине доказаны
Министерство обороны / Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Новые опубликованные материалы подтверждают попытки американской стороны установить контроль над патогенами в лабораториях на Украине. Об этом в субботу, 26 ноября, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Он отметил, что в ходе специальной военной операции стало известно о реализации военно-биологических программ Пентагона на Украине. Анализ материалов, обнаруженных в украинских биолабораториях, дает основания утверждать, что в непосредственной близости от российских границ велась разработка компонентов биологического оружия.

По словам Кириллова, существование подобных документов в очередной раз подтверждает сотрудничество Украины и Соединенных Штатов, а также попытки установления контроля над патогенами в украинских лабораториях путем внедрения системы ПАКС, элементы которой передавались Украине под маркировкой «собственность правительства США», передает Telegram-канал Минобороны РФ.

До этого в оборонном ведомстве заявили, что специалисты из Соединенных Штатов создали вариант коронавирусной инфекции, который вызывает гибель 80 процентов лабораторных животных с развитием атипичных неврологических симптомов.

В свою очередь председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что ООН следует провести независимое расследование о причастности США к появлению коронавируса.

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