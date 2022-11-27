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Глава Псковской области сообщил о попытках беспилотников НАТО пересечь госграницу

Юлия Курганова
Общество
Глава Псковской области сообщил о попытках беспилотников НАТО пересечь госграницу
Фото: flickr/nato

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил о «добрососедстве» со странами Североатлантического альянса, вплоть до попыток беспилотников пересечь государственную границу в регионе.

Он разместил в Telegram-канале видео своего выступления на Псковском международном медиафоруме, который прошел в субботу, 26 ноября.

— Псковская область граничит с тремя государствами, два из них входят в блок НАТО. Сегодня любят рассказывать о том, как альянс стремился к мирному сосуществованию с нами, наш президент много раз это опровергал. Псковская область также неоднократно подвергалась такой натовской политике «добрососедства». Мы никогда не говорили широко об этом, но были и попытки незаконного пересечения границы военными беспилотниками и другими летательными аппаратами. Все это «мирное взаимодействие» цвело еще до начала спецоперации. Сейчас все это еще более обострилось, — рассказал глава региона.

Также в качестве других примеров «добрососедства» со странами альянса Ведерников назвал «пустые заявления о территориальных претензиях Латвии и Эстонии» и «массовую, целенаправленную» выдачу паспортов Европейского союза жителям приграничных районов Псковской области.

Система ПВО сработала в Армянске на севере Крыма. Об этом 25 ноября сообщил глава администрации Василий Телиженко.

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