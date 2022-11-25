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В Армянске на севере Крыма сработала система ПВО

Василий Плиткин
Общество
В Армянске на севере Крыма сработала система ПВО
Фото: Минобороны РФ

Система ПВО сработала в Армянске на севере Крыма. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщил глава администрации Василий Телиженко.

В своем Telegram-канале Телиженко не привел подробностей произошедшего, однако попросил жителей сохранять спокойствие. Город Армянск находится примерно в десяти километрах от границы с Херсонской областью. Там сохраняется срок действия высокого уровня террористической опасности.

Во вторник, 22 ноября, система ПВО сработала в Севастополе — в результате было сбито два беспилотника. Гражданские объекты не пострадали.

17 ноября стало известно, что над электроподстанцией «Кафа» в Крыму также сбили дрон. По словам советника главы республики по информационной политике Олега Крючкова, обломки БПЛА упали на территорию станции. Повреждений нет, энергоснабжение нарушено не было.

18 ноября сообщалось, что морской беспилотник украинских вооруженных сил атаковал нефтегавань «Шесхарис» в Новороссийске. Там были замечены следы повреждений, которые не повлияли на работоспособность систем.

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