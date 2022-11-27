Синоптики пообещали москвичам пасмурную погоду без осадков 27 ноября

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В воскресенье, 27 ноября, в столичном регионе ожидается пасмурная погода без осадков.

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус один–шесть градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне два–семь градусов мороза.

Ветер будет дуть восточный со скоростью 3–5 метров в секунду, иногда его порывы будут достигать 11 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 762 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 95 процентов, передает портал «Метеоновости».

Температура в столице к среде, 30 ноября, опустится до январских показателей. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам специалиста, несмотря на аномально высокий фон атмосферного давления, в Подмосковном регионе на данный момент наблюдается облачная погода с небольшим снегом.

«Вечерняя Москва» выяснила, когда в столицу придут настоящие январские морозы. По словам руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, понедельник станет последним теплым днем. Потом температура воздуха начнет постепенно снижаться, морозы в Москве будут усиливаться.