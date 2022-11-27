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В США столкнулись с недобором в армию из-за ожирения у новобранцев

Лейла Алиева
В мире
В США столкнулись с недобором в армию из-за ожирения у новобранцев
Фото: The U.S. Army

В связи с ожирением среди молодых американцев произошел недобор в армию. Об этом рассказал обозреватель Стив Бейнон в статье для издания 19FortyFive.

— Причинами недобора стали, по большей части, широкое распространение ожирения среди кандидатов и ранее совершенные уголовные правонарушения, — отметил он.

Журналист добавил, что из-за этого были организованы курсы предварительной базовой подготовки, где американцев готовят в соответствии со стандартами веса.

В этом году недобор в армию США составил 10 тысяч человек.

До этого контр-адмирал США в отставке Чарльз Уильямс заявил о плачевном состоянии американского флота. По его словам, состояние некоторых кораблей, которые все еще находятся в эксплуатации, просто удручает, а инфраструктура же ВМФ США поддерживается всего на 50–70 процентов.

Американская армия столкнулась с острым недобором призывников также конце июля. Высшее командование армии США стоит перед непростым выбором: сокращение численности войск или переход на всеобщий призыв, считают эксперты.

Ожирение Армия США
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