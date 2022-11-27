В Польше заявили об отсутствии признаков подготовки нападения со стороны России

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В Польше не видят признаков подготовки России к нападению на территорию страны. Об этом заявил пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын в интервью газете Il Messaggero.

— У нас нет сигналов, которые бы указывали на то, что Россия готовит военную агрессию в отношении Польши. По нашему мнению, крайне маловероятно, чтобы Россия попыталась затронуть территорию члена НАТО, — отметил он.

По словам Жарына, из-за расположения рядом с Украиной и поддержки киевских властей страна становится мишенью для гибридных угроз со стороны РФ.

В ночь на 16 ноября на территорию Польши упала ракета. Жертвами инцидента стали два человека. Как утверждал МИД республики, снаряд был российского производства. Позже стало известно, что упавший в Польше снаряд был выпущен украинскими военными.

«Вечерняя Москва» решила узнать, мог ли инцидент с упавшей ракетой в Польше быть намеренной провокацией. По словам военного эксперта Владимира Гундарова, падение снаряда представляет собой технический сбой, который был вызван некорректно работающей системой наведения украинской ПВО.