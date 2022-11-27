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«Не подавитесь, Ксения Анатольевна»: подписчики возмутились ужином Собчак

Александр Афонин
Общество
«Не подавитесь, Ксения Анатольевна»: подписчики возмутились ужином Собчак
Фото: roscongress / Евгений Реутов

Российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак недавно поделилась в социальных сетях фотографией меню своего ужина. Оно состоялось из множества изысканных блюд, что привело пользователей в негодование.

— Теперь все качественные вечера — в домашней обстановке у друзей, — говорится в подписи к фото.

На фотографии меню присутствуют такие позиции, как дальневосточные гребешки с соусом из томатов, утиное филе-супрем с яблоками, сибас со шпинатом, муксун запеченный на кедре и так далее. Подписчики Собчак отметили, что такое количество блюд слишком велико для одного человека.

— «Глядите не подавитесь, Ксения Анатольевна»; «Нехилый такой ужин»; «В моей столовке у общаги и то выбор лучше. И, очевидно, куда питательней»; «Зажировка к зиме, надо полагать?; «Ешьте за двоих», — прокомментировали пользователи пост в Telegram-канале Собчак.

До этого телеведущий Владимир Соловьев с негодованием высказался о Ксении Собчак. Он отметил, что в последние месяцы многие российские знаменитости по-злодейски проявили себя и абсолютно уверены в своей правоте.

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