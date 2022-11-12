«Посмотрите на ее самодовольную морду»: Соловьев резко высказался о Собчак

Фото: roscongress / Максим Григорьев

Телеведущий Владимир Соловьев с негодованием высказался о борьбе добра со злом. Он отметил, что в последние месяцы многие по-злодейски проявили себя и абсолютно уверены в своей правоте. Журналист негодует по поводу их благополучия.

— Посмотрите, сколько вокруг нас мерзавцев, у которых все хорошо! Мало того, эти мерзавцы считают, что они хорошие люди, а все остальные — плохие люди, которые им завидуют. Вы считаете, что у той же Ксении Собчак есть малейшее сомнение в том, что она во всем права? Ну вы посмотрите на ее самодовольную морду, — заявил он в эфире «Соловьев Live».

Досталось от Соловьева и другим знаменитостям, которые уехали из России. Он отметил, что ранее они были кумирами многих поколений, сейчас же бесстыдно делают скандальные заявления, оскорбляя россиян.

До этого «Вечерней Москве» сообщили, что телеведущая и журналистка Ксения Собчак, по неподтвержденным данным, вернулась в Россию. Очевидцы заметили ее, когда она переходила через границу в Псковской области.

Однако мать журналистки, сенатор Людмила Нарусова, назвала эти сообщения фейком.

Собчак выехала из страны 27 октября. Подобное решение было связано с задержанием коммерческого директора холдинга «Осторожно Media» Кирилла Суханова по подозрению в вымогательстве. Позже в доме журналистки прошли обыски.

После отъезда Собчак ее особняк остался пустовать. «Вечерняя Москва» разбиралась, что будет с недвижимостью звезды. Так, дом строился по индивидуальному проекту, что повышает цену, но телеведущая наверняка прилично сэкономила на строительных расходах, приобретая материалы по бартеру.