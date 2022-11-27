Сбившая насмерть женщину и ребенка автомобилистка расплакалась в машине ДПС

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Свободы Карта всех событий

В Сети появился видеоролик, где показаны последствия смертельного ДТП на улице Свободы. На нем водитель автомобиля, которая насмерть сбила ребенка и женщину, сидит в машине ДПС, она находится в состоянии шока и плачет.

На кадрах видно, что она сидит в автомобиле вместе с сотрудником дорожно-патрульной службы. Он заполняет протокол, а женщина сидит рядом и закрывает глаза от слез.

После этого автомобилистку отводят в другой автомобиль, вероятнее всего, для продолжения беседы. На вопрос журналиста, была ли она трезвая в момент аварии, женщина отвечать не стала, передает Life.

До этого сообщалось, что в районе дома 15/10 по улице Свободы женщина-водитель не справилась с управлением и совершила наезд на пешеходов. В результате инцидента погибла женщина, а ребенок был госпитализирован. Позже стало известно, что ребенок, пострадавший в ДТП, скончался.