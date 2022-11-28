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Белый дом заявил, что Байдену удалось создать самые сильные альянсы в истории США

Юлия Курганова
В мире
Белый дом заявил, что Байдену удалось создать самые сильные альянсы в истории США
Фото: whitehouse

Президенту Соединенных Штатов Джо Байдену удалось создать самые сильные альянсы и партнерства в истории страны. Об этом сообщила в воскресенье, 27 ноября, пресс-служба Белого дома в соцсети Twitter.

В администрации президента США подчеркнули, что именно это является отличительной особенностью курса Байдена.

В Белом доме отметили, что под этим понимается «продвижение интересов и ценностей Соединенных Штатов Америки». В качестве примеров данного подхода фигурируют вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс и укрепление коллективной безопасности блока.

Администрация президента США Джо Байдена намеренно затягивает конфликт на Украине и использует климатическую повестку для получения собственной финансовой выгоды. Об этом 27 ноября заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон. Он добавил, что подобная стратегия Вашингтона приведет только к разрушению экономики Соединенных Штатов.

Курс президента США Джо Байдена на сдерживание КНР идет вразрез с интересами европейских союзников, которые могут столкнуться со смертоносными последствиями. Такое мнение высказал 26 ноября журналист Николас Винокур в статье для издания Politico.

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