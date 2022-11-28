Арестована племянница лидера Ирана после призывов к миру разорвать связи со страной

Фото: shutterstock

Племянницу верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Фариде Морадхани арестовали после того, как она призвала мировое сообщество разорвать все связи с иранским правительством. Об этом сообщил в воскресенье, 27 ноября, портал CNN.

Об аресте рассказал брат женщины Махмуд Морадхани. Он сообщил, что сестру арестовали, когда она пришла в прокуратуру согласно постановлению суда.

До этого Морадхани призвала мировое сообщество «прекратить любые отношения с этим режимом» на фоне протестов, которые происходят в Иране. Она заявила, что власти Ирана «не верны ни одному из религиозных принципов и не знают никаких законов и правил, кроме силы и сохранения своей власти любыми возможными способами».

Масштабные протесты распространились по Ирану после смерти местной жительницы, задержанной полицией в середине сентября. 20 октября адвокаты семьи девушки отвергли выводы официального медзаключения, согласно которому смерть 22-летней иранки не была результатом побоев. Предположительно, девушку избили в ходе содержания под стражей.