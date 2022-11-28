Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Арестована племянница лидера Ирана после призывов к миру разорвать связи со страной

Юлия Курганова
В мире
Арестована племянница лидера Ирана после призывов к миру разорвать связи со страной
Фото: shutterstock

Племянницу верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Фариде Морадхани арестовали после того, как она призвала мировое сообщество разорвать все связи с иранским правительством. Об этом сообщил в воскресенье, 27 ноября, портал CNN.

Об аресте рассказал брат женщины Махмуд Морадхани. Он сообщил, что сестру арестовали, когда она пришла в прокуратуру согласно постановлению суда.

До этого Морадхани призвала мировое сообщество «прекратить любые отношения с этим режимом» на фоне протестов, которые происходят в Иране. Она заявила, что власти Ирана «не верны ни одному из религиозных принципов и не знают никаких законов и правил, кроме силы и сохранения своей власти любыми возможными способами».

Масштабные протесты распространились по Ирану после смерти местной жительницы, задержанной полицией в середине сентября. 20 октября адвокаты семьи девушки отвергли выводы официального медзаключения, согласно которому смерть 22-летней иранки не была результатом побоев. Предположительно, девушку избили в ходе содержания под стражей.

СМИ Аресты Иран Митинги
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

И снова о речи и мышлении

Антон Крылов
Антон Крылов

Политика низких достижений

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пока еще есть время...

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Испуганных «патриотов» завербует ЦРУ

Андрей Миронов
Андрей Миронов

Наступает новая эпоха отечественных авто

Сергей Миронов
Сергей Миронов

Налаживаем рабочие процессы

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прославиться проще скандалами

Все мнения