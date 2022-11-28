Британский историк Файджес рассказал, когда Запад откажется помогать Украине

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Западные страны могут перестать помогать Украине после президентских выборов в США в 2024 году, на которых победит Дональд Трамп. Такое мнение высказал в интервью изданию Welt британский историк, специалист по России Орландо Файджес.

— Многое будет зависеть от следующих президентских выборов в Соединенных Штатах. Для Украины будет плохо, если победит Трамп, — заявил он.

По его словам, также многое зависит от готовности Запада «идти до конца».

— Российские власти исходят из того, что Украина значит больше для РФ, чем для Запада. Они сделают ставку на то, что Запад не будет вечно помогать Украине. И думаю, что это правда, — отметил историк.

Если бы Украина предприняла попытку вернуть Крым под свой контроль, то это могло бы привести к расколу между ней и западными странами. Об этом 27 ноября сообщило издание Economist.

Газета напомнила, что председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли в ноябре заявил о трудности возвращения полуострова под контроль Киева.