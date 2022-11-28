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Столичная актриса Феофанова назвала отличия москвичей от жителей других городов

Юлия Курганова
Город
Столичная актриса Феофанова назвала отличия москвичей от жителей других городов
Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Актриса Варвара Феофанова, которая родилась и выросла в столице, назвала главные отличия жителей Москвы от людей из других российских городов.

— Главные отличия москвичей от жителей других городов в наглости, находчивости и суровом взгляде! — высказала она свое мнение в интервью порталу «Москвич Mag».

Сама Феофанова родилась на Юго-Западе столицы. Артистка добавила, что Москву от других мировых крупных городов отличает хороший сервис и круглосуточная доставка почти всех товаров.

Именитый российский поп-музыкант Дмитрий Маликов рассказал, какими характерными особенностями должен обладать настоящий москвич. По его словам, этот человек любит столицу, радуется и переживает за нее. Певец признался, что считает себя подходящим под эти критерии. Он рассказал, что его любимый район — Сокольники, куда он в детстве иногда прибегал, прогуливая занятия в школе.

До этого солистка группы «Тату» Лена Катина рассказала о своей любви к московскому метро.

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