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В Госдуму внесли законопроект о включении в Общественную палату представителей новых регионов

Александр Афонин
Общество
В Госдуму внесли законопроект о включении в Общественную палату представителей новых регионов
Фото: Пресс-служба Госдумы

Партия «Единая Россия» внесла в Государственную думу законопроект, согласно которому предлагается включить представителей новых регионов в состав Общественной палаты. Об этом сообщили в пресс-службе фракции в понедельник, 28 ноября.

— Наш законопроект будет способствовать сплочению, объединению общественников новых территорий. Это важная часть интеграции некоммерческого сектора в российское правовое поле, — сказала заместитель председателя комитета по развитию гражданского общества, председатель Центрального совета сторонников «Единой России» Ольга Занко.

По словам депутата, благодаря подобному законопроекту представители Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей смогут стать частью российского правового поля. В рамках документа они смогут осуществлять контроль деятельности местной власти, принимать участие в экспертизе законопроектов, защищать права и свободы граждан и так далее.

Авторами инициативы выступили Ольга Занко, Михаил Киселев, Сергей Бурлаков, Светлана Разворотнева и Юлия Оглоблина. Раньше они входили в состав Общественной палаты, отметили в пресс-службе.

До этого Госдума утвердила в третьем чтении федеральный бюджет на 2023–2025 годы с постепенным снижением дефицита с 2 до 0,7 процента ВВП соответственно. В документе сообщается, что доходы бюджета России на 2023 год составят 26,13 триллиона рублей.

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