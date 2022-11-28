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Половина заявок на работу в скоропомощных комплексах столицы поступила от врачей

Лейла Алиева
Город
Половина заявок на работу в скоропомощных комплексах столицы поступила от врачей
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Половина заявок на работу в скоропомощных комплексах столицы поступает от врачей. Об этом «Вечерней Москве» рассказала заместитель начальника управления по подбору персонала Кадрового центра Департамента здравоохранения города Москвы Диана Шумова в понедельник, 28 ноября.

— В настоящий момент в скоропомощные комплексы требуются врачи по 11 специальностям, а также специалисты на должности среднего медицинского и административного персонала. В общей сложности подано уже более четырех тысяч заявок, при этом примерно половина от этого количества — от врачей, — отметила она.

Специалисты Кадрового центра Депздрава Москвы рассматривают каждую из присылаемых заявок, а после ее одобрения проводят телефонное интервью. Это только первые два этапа отбора из нескольких, которые должны пройти кандидаты перед тем, как они станут частью команды скоропомощных комплексов, заключила Шумова.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что более 230 заявок для работы в скоропомощных комплексах прислали врачи-терапевты, а порядка 350 — акушеры-гинекологи и врачи — травматологи-ортопеды. Также свыше тысячи заявок пришло на должности среднего медицинского персонала.

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