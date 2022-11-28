Совет ЕС утвердил включение обхода санкций в список преступлений

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Совет Евросоюза включил обход санкций в список уголовных преступлений. Об этом в понедельник, 28 ноября, сообщается в распространенном Советом заявлении.

— Сегодня Совет ЕС единогласно утвердил решение о добавлении нарушения санкций в список «уголовных преступлений ЕС», включенных в Договор о функционировании ЕС, — отмечается в документе.

Теперь Еврокомиссии необходимо предложение по директиве, которая будет включать в себя основные правила по определению подобных преступлений, а также наказания за них. Документ должны утвердить в Совете ЕС и в Европарламенте.

На данный момент на уровне ЕС уголовными преступлениями считаются терроризм, торговля людьми, сексуальная эксплуатация женщин и детей, незаконный оборот наркотиков и оружия, отмывание денег, коррупция, киберпреступления, а также оргпреступность, пишет РИА Новости.

Недавно глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что правительство Турции предоставило данные, которые подтверждают факт отсутствия реэкспорта произведенных в Европе товаров в Россию в обход санкций.