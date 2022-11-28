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Песков заявил, что не видел петицию матерей с призывом остановить спецоперацию

Александр Афонин
Общество
Песков заявил, что не видел петицию матерей с призывом остановить спецоперацию
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В Кремле не видели петицию группы матерей мобилизованных граждан и солдат-срочников, где они обратились с призывом прекратить проведение спецоперации на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 28 ноября.

— Нет, вы знаете, я, к сожалению, не видел, поэтому не могу прокомментировать. Я, честно говоря, не знаю, что это за организация, поэтому ничего не могу сказать, — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что не может оценить подобное обращение в контексте прошедшей встречи президента России Владимира Путина с матерями военных. По его словам, он не понимает суть поступка и что авторы имеют ввиду, передает РИА Новости.

25 ноября Владимир Путин лично встретился с матерями участников специальной военной операции на Украине. В процессе мероприятия российский президент заявил, что все правительство разделяет боль женщин, чьи сыновья погибли в зоне боевых действий.

Кроме того, Путин заявил, что все российские солдаты, участвующие в специальной военной операции на Украине, — настоящие герои. По его словам, именно сами бойцы понимают тяжесть их труда и всю опасность.

Дмитрий Песков Спецоперации Россия
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