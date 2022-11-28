Как экономно подготовиться к Новому году

Сюжет:Проще, чем кажется
Новогодние праздники все ближе, люди уже начинают покупать подарки и украшать дома. О том, как с умом подойти к подготовке к Новому году и не разориться, — в материале «Вечерней Москвы».
Как подготовиться к новогодним покупкам:
— составить список подарков и покупок;
— распланировать бюджет и траты;
— начать заранее откладывать деньги;
— не соблазняться кредитами ради покупок;
— рассмотреть вариант подарка не покупного, а сделанного своими руками;
— помнить, что материальные вещи не так важны, как проведенное с близкими людьми время.
Как экономно составить список покупок на Новый год:
— отказаться от покупок, не являющихся неотъемлемой частью праздника;
— постараться выписать все, что хочется купить к празднику;
— в случае необходимости отказаться от части покупок.