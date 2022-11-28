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Проще, чем кажется: как экономно подготовиться к Новому году

Евгений Белоусов
Анастасия Харламова

Сюжет: 

Проще, чем кажется
Общество
Как экономно подготовиться к Новому году
Фото: Pexels

Новогодние праздники все ближе, люди уже начинают покупать подарки и украшать дома. О том, как с умом подойти к подготовке к Новому году и не разориться, — в материале «Вечерней Москвы».

Как подготовиться к новогодним покупкам:

— составить список подарков и покупок;

— распланировать бюджет и траты;

— начать заранее откладывать деньги;

— не соблазняться кредитами ради покупок;

— рассмотреть вариант подарка не покупного, а сделанного своими руками;

— помнить, что материальные вещи не так важны, как проведенное с близкими людьми время.

Как экономно составить список покупок на Новый год:

— отказаться от покупок, не являющихся неотъемлемой частью праздника;

— постараться выписать все, что хочется купить к празднику;

— в случае необходимости отказаться от части покупок.

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