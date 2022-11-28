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«Страна на грани банкротства»: британцы обрушились на Сунака из-за угроз России

Евгений Белоусов
В мире
«Страна на грани банкротства»: британцы обрушились на Сунака из-за угроз России
Фото: flickr/number10gov

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак недавно заяви о готовности противостоять России и Китаю при помощи политики «жесткого прагматизма». Однако такие слова только разозлили читателей Daily Mail.

— Может быть уже хватит? Наша страна на грани банкротства, сначала разберись с тем бардаком в стране, который охватил Великобританию по вашей вине, — заявил один из читателей.

Другие комментаторы обвиняют британского премьера в стремлении громкими заявлениями во внешней политике отвлечь внимание граждан от больших проблем внутри самого государства. Так, один из комментаторов, посоветовал Сунаку сначала решить проблемы рядовых британцев, а уже потом мнить себя мировым политиком.

Другой читатель издания и вовсе посчитал самого Риши Сунака главным противником Великобритании, с которым необходимо бороться.

До этого Риши Сунак заявил, что Китай является одной из самых больших угроз для экономической безопасности Великобритании. При этом британский лидер гарантировал, что окажет поддержку в «противостоянии китайской агрессии».

Также премьер-министр Великобритании называл Россию «страной-изгоем» и представил план, который позволит снизить влияние Москвы на мировую экономику. Так, Сунак предложил продолжить поддерживать те страны, которым этой зимой потребуется помощь.

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