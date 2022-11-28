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Каждой двадцатой пивоварне Германии предрекли закрытие в этом году

Евгений Жуков
В мире
Каждой двадцатой пивоварне Германии предрекли закрытие в этом году
Фото: Pixabay

До пяти процентов пивоварен и производителей хмеля Германии еще до конца текущего года могут закрыться в связи с энергетическим кризисом, который испытывает сейчас Европа, а также из-за плохого урожая. Об этом в понедельник, 28 ноября, сообщили в ассоциации немецких производителей хмеля.

Председатель ассоциации Адольф Шапфль пояснил, что, помимо низкого урожая и подорожания хмеля, в связи с событиями на территории Украины возросла стоимость электроэнергии, газа и удобрений.

По его словам, в этом году урожай был крайне скудным. В связи с этим производители хмеля недосчитались 134 миллиона евро. При этом общий годовой доход производителей ранее составлял приблизительно 300 миллионов в год, передает РИА Новости.

До этого немцы вышли из себя после шутки канцлера Германии Олафа Шольца про энергетический кризис в стране.

Слова немецкого политика вызвали бурное обсуждение среди пользователей социальной сети Twitter. Многие отметили, что поведение Шольца не соответствует его посту и является слишком высокомерным.

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