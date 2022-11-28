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Сбившую мать с детьми женщину полтора года назад лишали прав

Евгений Белоусов
Происшествия
Сбившую мать с детьми женщину полтора года назад лишали прав
Фото: Depositphotos

Виновницу ДТП на улице Свободы, которая сбила мать с двумя детьми на тротуаре, полтора года назад лишали водительских прав. Об этом стало известно в понедельник, 28 ноября.

Выяснилось, что еще в январе 2021 года она столкнулась с Mercedes в центре Москвы. Было установлено, что авария произошла по вине женщины, она проехала на красный сигнал светофора. Кроме лишения водительских прав, ей пришлось выплатить водителю пострадавшей машины более двух миллионов рублей, передает РЕН ТВ.

ДТП, о котором идет речь, произошло на северо-западе столицы, на улице Свободы в районе дома № 15/10. Автомобиль вылетел на тротуар и сбил женщину с двумя детьми, один из которых был в коляске. Родительница и один ребенок погибли.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Виновнице ДТП грозит до семи лет лишения свободы.

Позднее удалось установить, что перед тем как сбить пешеходов, женщина также врезалась в трамвай.

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