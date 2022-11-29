Владислав Овчинский: Московская компания разработала систему мониторинга состояния мостов

Московская корпорация САГА создала систему непрерывного мониторинга мостов и эстакад. Разработка также может применяться на производственных объектах, в аэрокосмических проектах и медицине. Об этом во вторник, 29 ноября, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Система мониторинга полностью автономна и работает беспрерывно. Раз в сутки она самостоятельно проверяет работу датчиков, и если хотя бы один вышел из строя, то диспетчер получит предупреждающий сигнал. Такие датчики уже установлены на более чем 20 сооружениях.

— Система непрерывного мониторинга включает в себя акустико-эмиссионные датчики, которые с помощью звуковых волн позволяют оценить состояние мостовых сооружений и зафиксировать даже мельчайшие трещины в несущих конструкциях. В случае значимого дефекта система подает сигнал диспетчеру и отправляет точные координаты проблемного участка и рекомендации по действию обслуживающему персоналу. Разработка в первую очередь актуальна для отслеживания состояния мостов возрастом более 50 лет или находящихся в зоне вечной мерзлоты и в районах с высокой сейсмичностью, — рассказал Владислав Овчинский.

Руководитель департамента добавил, что мониторинг может применяться и на крупных промышленных объектах, что позволит значительно снизить количество плановых ремонтных работ. Чтобы специалисты лучше понимали и правильно интерпретировали визуальные сигналы, компания проводит обучение. Такие датчики уже активно используются ведущими предприятиями нефтегазовой и химической отраслей.

Как отметил генеральный директор корпорации САГА Андрей Жолобов, специалисты компании могут меньше чем за полтора года развернуть комплексную систему мониторинга на мосту любой сложности. Как показывает опыт применения данной системы, мосты или эстакады служат на десятилетия дольше.