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Тимати подал заявку на регистрацию одноименного бренда в Роспатент

Георгий Соланович
Общество
Тимати подал заявку на регистрацию одноименного бренда в Роспатент
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Рэпер Тимур Юнусов, также известный как Тимати, подал в Роспатент заявку на регистрацию бренда «Тимати».

Товарный знак «Тимати», по данным агентства городских новостей «Москва», регистрируется по классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) № 3, 25, 37, 43 и 44. Под брендом, согласно документации, будут изготавливаться и продаваться духи, массажные гели, жидкости для чистки стекол, дезодоранты для животных, краски для тела, блески для губ и ногтей, одежда, обувь и шапки.

Помимо этого, «Тимати» будет оказывать услуги по чистке дымоходов, стирке белья, прокату экскаваторов, мануальной терапии и организации концертов.

До этого рэпер сообщил о приобретении российских активов сети Starbucks, которая еще летом начала искать покупателей для продажи своего бизнеса в РФ. 19 июля Тимати официально подтвердил процесс приобретения актива.

«Вечерняя Москва» в эксклюзивном материале попыталась разобраться в вопросе о том, каким будет новый Starbucks и каких нововведений следует ждать россиянам.

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