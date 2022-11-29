Россиянам напомнили о необходимости уплаты налогов на имущество до 1 декабря

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До 1 декабря россиянам необходимо успеть оплатить налоги на свое имущество. Об этом во вторник, 29 ноября, заявил президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков», соучредитель Центра независимой экспертизы собственности (ЦНЭС) Кирилл Кулаков.

— 1 декабря истекает срок уплаты имущественных налогов. Напомним, что сумма налога на недвижимое имущество исчисляется как процент от кадастровой стоимости объектов недвижимости — комнат, квартир, домов, дач, гаражей, — отметил он.

В некоторых регионах страны, пояснил специалист, для расчета налога будут применяться новые результаты государственной кадастровой оценки недвижимости и земли, которая прошла в прошлом году. Однако эти результаты незначительно отразятся на налоге на жилые помещения, сообщает RT.

До этого риелторы призвали премьер-министра РФ Михаила Мишустина освободить пенсионеров от налогов на имущество, если они являются собственниками двух домов, второй из которых — дача. Данную инициативу, как уточняется, перенаправили в Минфин на рассмотрение.

«Вечерняя Москва» выяснила, как получить налоговый вычет на недвижимость. Напомним, что налоговый имущественный вычет полагается при строительстве, продаже и покупке недвижимости, а также при погашении ипотеки.