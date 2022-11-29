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Разбойник начал отстреливаться от полицейских во время задержания на востоке Москвы

Степан Жирнов
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Разбойник начал отстреливаться от полицейских во время задержания на востоке Москвы
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Москва, бульвар Маршала Рокоссовского Карта всех событий

Во время задержания. происходившего на востоке столицы, мужчина, которого подозревают в разбойном нападении, начал отстреливаться от полицейских. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах во вторник, 29 ноября.

По словам собеседника «ВМ», инцидент произошел на Бульваре Рокоссовского. Отрабатывая ранее полученную информацию, сотрудники правоохранительных органов нашли в местном торговом центре одного из мужчин, подозреваемых в совершении разбойного нападения.

Когда полицейские попытались задержать злоумышленника, тот оказал сопротивление и открыл огонь по стражам порядка из травматического пистолета. Однако, ни один из четырех выстрелов не достиг цели, и полицейские в результате не пострадали.

Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. По факту произошедшего проводится проверка.

Похожий случай произошел в Бурятии. Мужчина, которого собственная дочь обвинила в изнасиловании, забаррикадировался в своем доме и начал отстреливаться от полиции.

Восточный административный округ (ВАО) Москва Полиция разбой Задержания
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