Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Москвичам пообещали сильный мороз в ночь на 30 ноября

Георгий Соланович

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Москвичам пообещали сильный мороз в ночь на 30 ноября
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В ночь на среду, 30 ноября, температура в Москве впервые за холодный сезон преодолеет отметку в минус 10 градусов. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, усиливающееся воздействие антициклона с востока приведет к понижению температуры в городе.

— Уже ближайшей ночью в Москве впервые с начала холодного сезона температура воздуха опустится ниже отметки минус 10 градусов, а в Подмосковье ожидается минус 10–15. Днем в столице минус 6–8, по области — минус 5–10, — написал Леус в своем Telegram-канале.

Синоптик отметил, что в последующие дни будут еще холоднее. На пик похолодание выйдет в ночь на пятницу, 2 декабря, заключил он.

Также Леус в беседе с «Вечерней Москвой» предупредил метеозависимых жителей столицы о высоком атмосферном давлении, которое сохранится до конца недели. По его словам, атмосферное давление в городе будет примерно на 20 единиц выше нормы: в пределах 766–769 миллиметров ртутного столба до конца недели.

Прогнозы Москва Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Русский след в модном Доме

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Хорошие подарки к Рождеству

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Новые санкции Евросоюза: девятый вал снова вхолостую

Александр Лосото
Александр Лосото

Кому нужны горы писанины

Антон Крылов
Антон Крылов

Политика низких достижений

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пока еще есть время...

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Испуганных «патриотов» завербует ЦРУ

Все мнения
О проекте