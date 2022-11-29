Москвичам пообещали сильный мороз в ночь на 30 ноября

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В ночь на среду, 30 ноября, температура в Москве впервые за холодный сезон преодолеет отметку в минус 10 градусов. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, усиливающееся воздействие антициклона с востока приведет к понижению температуры в городе.

— Уже ближайшей ночью в Москве впервые с начала холодного сезона температура воздуха опустится ниже отметки минус 10 градусов, а в Подмосковье ожидается минус 10–15. Днем в столице минус 6–8, по области — минус 5–10, — написал Леус в своем Telegram-канале.

Синоптик отметил, что в последующие дни будут еще холоднее. На пик похолодание выйдет в ночь на пятницу, 2 декабря, заключил он.

Также Леус в беседе с «Вечерней Москвой» предупредил метеозависимых жителей столицы о высоком атмосферном давлении, которое сохранится до конца недели. По его словам, атмосферное давление в городе будет примерно на 20 единиц выше нормы: в пределах 766–769 миллиметров ртутного столба до конца недели.